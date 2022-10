Oggi si parla della nuova Hyundai Kona N, nuova versione sportiva più aggressiva che lo lascia capire già dalle linee.

Per quanto riguarda infatti il design, ecco che saltano subito all’occhio alcuni dettagli molto importanti come le linee spigolose con minigonne, super terminali che offrono anche un bel sound, il colore nero e tanti inserti rossi per dare più muscolo a quest’auto. I cerchi sono da 20 pollici con pinze dei freni performanti da gara che vanno a contrasto con l’auto per quanto riguarda il colore. Frontalmente riprende la linea della Kona stradale ma risulta più aggressiva grazie anche allo stemma Hyundai nero su nero.

Si tratta sempre di un SUV di 4,2 metri con passo di 2,6 metri. Il peso è di 1585 kg.

Il motore è turbo 2.0 di cilindrata con 280 cavalli. 391nm di coppia massima con velocità massima fissata a 240 km/h, mentre per lo 0-100 ci vorranno solo 5,5 secondi ed è presente anche il launch control. Trazione anteriore e differenziale autobloccante: nulla da dire.

Gli interni mostrano un ottimo comfort anche non essendo improntata proprio per i viaggi. Di spazio ce n’è abbastanza anche sul retro dove forse solo le ginocchia sono un po’ costrette. Ottimale per 2 persone. La qualità è davvero massima come Hyundai insegna con pelle e Alcantara, presente il bracciolo ma nessun ingresso al bagaglio. Presente anche un ingresso USB per ricaricare i propri dispositivi. Il bagagliaio non è enorme ma neanche piccolino: ottimo per una gita fuori porta. Presente anche un piccolo pozzetto sottostante.

Per quanto riguarda i posti anteriori, ecco subito una strumentazione di livello. I dettagli sono più elevati con un assetto più sportivo, mentre i display restano uguali alla versione normale. Partendo dal volante, è davvero molto bello con molti tasti tra i quali spiccano tre: due tasti completamente perosonalizzabili con una serie di impostazioni. Le modalità di guida sono tre: ECO, Normal e Sport. Con un tasto dedicato si può cambiare anche la trazione in base al terreno che si calca. In più l’altro tasto sul volante, quello rosso, consente di avere il launch control, il quale consentirà per 20 secondi di avere la coppia massima e partire a razzo.

La qualità costruttiva è davvero molto elevata: molto bello il cambio in pelle, abbiamo la possibilità di spostarlo in manuale così come quella di usare le palette al volante. Presenti i sedili riscattabili e ventilati solo sul davanti. Anche il volante è riscaldato. Ovviamente sono presenti tutti i sensori di parcheggio e ADAS vari. Disponibile anche il display HUD sul parabrezza per avere informazioni senza distrazioni e personalizzabili.

Impianto audio di altissimo livello, infotainment completamente personalizzato anche per la modalità N che è quella sportiva. C’è poi una sezione all’interno del sistema dedicata proprio a questa modalità, con tantissime informazioni come la temperatura del motore, dell’olio ma anche diverse modalità per il tracciamento dei giri più veloci magari all’interno di un circuito. Presente anche Android Auto con cavo.

Conclusioni

Dal punto di vista delle prestazioni la Hyundai Kona N è davvero eccezionale e ci ha fatto divertire. Nota dolente i consumi: con un utilizzo medio infatti abbiamo registrato 15 litri ogni 100 km, non proprio economico. Il prezzo è di 42.800 euro chiavi in mano, un prezzo giusto per una macchina supersportiva con la quale potete divertirvi.