Nonostante siano passati pochi mesi dall’arrivo della serie Realme 9, il noto produttore cinese sta già preparando il debutto ufficiale dei successori. In particolare, si tratta dei prossimi Realme 10 e Realme 10 Pro+ e a quanto pare non manca molto al loro arrivo. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono stati avvistati sul sito web TENAA.

Realme sta per annunciare i nuovi Realme 10 e Realme 10 Pro+: eccoli su TENAA

In queste ultime ore sono stati avvistati nei database di TENAA due nuovi smartphone a marchio Realme. Come già accennato, si tratta dei prossimi Realme 10 e Realme 10 Pro+, eredi dei precedenti modelli Realme 9 e Realme 9 Pro. Sul sito sono state inoltre pubblicate alcune immagini, che ci hanno dunque rivelato il possibile design dei nuovi smartphone.

Osservando le immagini in questione, possiamo notare la presenza di un design in linea con quello adottato dall’azienda sui suoi ultimi device. Sul retro, in particolare, sono presenti due zone circolari che dovrebbero ospitare i sensori fotografici posteriori. La versione standard Realme 10, registrato con il numero di modello RMX3663, sembra avere i bordi e il display piatti. La versione Realme 10 Pro+, registrato con il numero di modello RMX368, dispone invece della backcover e del display con i bordi leggermente curvi.

Dal punto di vista tecnico, sappiamo che Realme 10 avrà come processore il soc MediaTek Helio G99 con 4 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage interno. Realme 10 Pro+, invece, potrà contare sulle performance del soc MediaTek Dimensity 1080 con tagli di memoria con 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno.