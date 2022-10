Il Regno Unito è stato classificato come il più grande mercato di criptovalute in Europa. Il continente ha ricevuto un totale di 233 miliardi di criptovalute tra luglio 2021 e giugno 2022.

Inoltre rappresenta il più alto valore di transazione in criptovalute di qualsiasi paese europeo, secondo i recenti dati dell’indice di adozione delle criptovalute rilasciati da Chainalysis. Il recente rapporto ha spostato il Regno Unito dal 21° posto nel 2021 al 17° posto di oggi.

Il documento annuale di Chainalysis ha anche posizionato il Regno Unito come il sesto volume di transazioni crittografiche più grande a livello globale. I dati di Chainalysis hanno anche rilevato che la maggior parte dell’attività crittografica nel paese proveniva da attività di finanza decentralizzata (DeFi).

Circa il 20% del traffico web 3.0 e crittografico del paese diretto verso siti web di token non fungibili e contratti di prestito in Europa proveniva dal Regno Unito. Il mercato delle criptovalute si è anche classificato tra i primi cinque paesi dell’Europa occidentale che hanno registrato una crescita da luglio 2021 a luglio 2022, in base al numero di transazioni on-chain avvenute ogni trimestre.

Le parole dell’azienda

Dion Seymour, un direttore tecnico Crypto e Digital Assets presso Andersen LLP ed ex consulente politico presso HMRC, ha commentato questa crescita, dicendo:

“Mi piacerebbe pensare che sia perché abbiamo cercato di fornire certezze per quanto riguarda la regolamentazione e la tassazione delle criptovalute nel Regno Unito. Nessuno vuole che le criptovalute siano tassate, ma se c’è incertezza su come verrà tassata, anche questo può causare un certo livello di costernazione”, ha aggiunto.

Secondo Seymour, uno dei maggiori ostacoli all’adozione della criptovaluta erano gli scarsi meccanismi di protezione dei client. Seymour ha anche affermato che la protezione dei consumatori è importante se il settore DeFi vuole diventare mainstream.

La regione dell’Europa centrale, settentrionale e occidentale non era solo leader nell’adozione della DeFi, ma anche delle piattaforme NFT. Le piattaforme NFT hanno rappresentato il traffico web più elevato rispetto a qualsiasi altro protocollo DeFi all’interno della regione.

Questa elevata adozione è stata particolarmente elevata in Irlanda e Norvegia. Il traffico verso i mercati NFT nella regione ha rappresentato oltre il 70% di tutto il traffico web correlato alla DeFi.