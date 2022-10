Come potete notare, da diversi giorni non si parla altro che di una nuova truffa che starebbe colpendo le banche e i rispettivi clienti.

Purtroppo si tratta di un nuovo tentativo di phishing, il quale ha lo scopo di ingannare gli utenti estorcendo loro le credenziali di accesso. Proprio per questo motivo dovete ricordare di non diffondere questi messaggi credendo erroneamente che siano reali comunicazioni bancarie. Le banche infatti non sanno nulla di tutto questo, perciò evitate di diffondere messaggi del genere. Non esistono problemi e soprattutto non ci sono complicazioni che possano bloccare così all’improvviso la vostra carta.

Banche: ecco il messaggio dal quale dovete tenervi alla larga, si tratta di phishing

In basso il messaggio da cui dovete stare lontani:

Gentile cliente

Questa email arriva per informarti che il tuo conto e le funzioni della tua carta Intesa sono stati temporaneamente limitate.

Questa misura restrittiva è stata applicata sul tuo conto perché hai raggiunto una soglia di attività che richiede la verifica obbligatoria di alcune informazioni.

Se desideri effettuare ancora delle operazioni con il tuo conto e la tua carta Intesa, ti invitiamo a visitare il nostro sito e completare il modulo di Verifica dei tuoi dati.

Accedi all’Area Riservata

Ti informiamo che non potrai più prelevare, effettuare delle ricariche, inviare e ricevere denaro, se non procedi con la verifica menzionata.

Una volta che la verifica del tuo conto viene completata correttamente, effettueremo una revisione delle informazioni rilasciate e riattiveremo il tuo conto con tutte le funzioni entro 1 giorno lavorativo.