Truffe banche: sottratti migliaia di euro in un minuto, tentativo di phishing in Italia

Si vocifera ormai da giorni di un nuovo tentativo di phishing in giro con l’obiettivo di derubare le persone. Alcune banche infatti avrebbero visto il loro nome finire all’interno di alcuni inganni, i quali avrebbero come unico obiettivo quello di ottenere le credenziali di accesso dei poveri utenti. Sarà quindi poi un gioco da ragazzi svuotare i conti in pochi minuti.

Banche e truffe: il nuovo messaggio che è arrivato tramite e-mail riguarda questa volta il pregevole nome di Intesa Sanpaolo

Come potete notare all’interno del messaggio sottostante, sembrerebbe una reale comunicazione da parte del celebre gruppo Intesa Sanpaolo. Quando accade tutto ciò, le banche non possono farci nulla: saranno gli utenti stessi a dover scoprire il tentativo di phishing ed evitarlo.

Gentile cliente di Intesa SanPaolo

La tua carta non può essere utilizzata fino a quando non confermiamo che ne sei il proprietario.

Ciò è accaduto a causa di molti pagamenti rifiutati sulla tua ultima transazione online. Per ripristinare tutte le funzioni della tua carta e utilizzarla come prima, premi il pulsante qui sotto e segui i passaggi:

Detto questo dunque il messaggio inviterà le persone a reimpostare le proprie credenziali o magari ad inserirle. Lo scopo sarà quello descritto poche righe più in alto, per cui restate vigili e non fatevi beccare in un momento in cui non siete attenti. Cercate di inserire questo messaggio all’interno della posta indesiderata prima di cancellarlo, in modo tale che tutti i prossimi messaggi del genere finiranno direttamente lì.

Ricordiamo ancora una volta di evitare in ogni modo di diffondere tale tipo di messaggi, proprio per evitare che si faccia confusione con i messaggi reali delle banche.