Smartphone, utenti impazziti per le radiazioni: la verità sulle onde elettromagnetiche

Tutti i dispositivi mobili hanno determinate caratteristiche di cui tenere conto, ma molti di questi spesso non vengono valutati in merito ad altri aspetti. Stiamo parlando delle onde elettromagnetiche che rilasciano, quelle radiazioni di minor livello di cui magari qualcuno è totalmente all’oscuro.

È chiaro che non ci sono evidenze che potrebbero portare allo sviluppo di alcune malattie o problematiche, ma è comunque un bene accertarsi di tutti gli aspetti.

Smartphone che emettono radiazioni: ecco i modelli che né emettono di più e quelli che né emettono di meno

La lista qui in basso enuncia tutti quelli che sono i modelli di smartphone che emettono un numero meno corposo di radiazioni ed onde elettromagnetiche. Ovviamente ricordiamo che non ci sono particolari pericoli dimostrati dalla scienza per quanto riguarda il rapporto delle persone con questi dispositivi.

Galaxy Note 10 : indice 0,21 W/kg

: indice 0,21 W/kg Zte Blade V10 : indice 0,13 W/kg

: indice 0,13 W/kg LG G7 ThinQ : indice 0,24 W/kg

: indice 0,24 W/kg Huawei P30 : indice 0,33 W/kg

: indice 0,33 W/kg Apple iPhone 11 : indice 0,95 W/kg

: indice 0,95 W/kg Galaxy Note 10+ : indice 0,19 W/kg

: indice 0,19 W/kg Xiaomi Redmi Note 2: indice (0,34 W/kg)

indice (0,34 W/kg) Honor X8: indice(0,84 W/kg);

Oltre a tutti i dispositivi che abbiamo visto e che emettono meno radiazioni rispetto agli altri, ci sono poi anche quelli che invece hanno un coefficiente più alto. Ecco una lista di tutti i dispositivi che emettono più radiazioni in assoluto nel mondo degli smartphone: