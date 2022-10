Expert prova a scalare le classifiche di gradimento del nostro paese, con il lancio di una bellissima campagna promozionale, all’interno della quale si trovano prodotti di ottimo livello e la possibilità di accedere ad un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

Gli utenti che al giorno d’oggi vorranno effettivamente affidarsi alla campagna, devono sapere che è possibile godere delle medesime riduzioni in ogni negozio fisico, ciò sta a significare che sarà possibile avvicinarsi al punto vendita più vicino alla propria residenza, e godere di un eccellente livello di risparmio, oppure affidandosi al sito ufficiale, il quale però richiede il pagamento delle spese di spedizione.

Expert: tutti gli sconti e le migliori offerte

Tantissimi smartphone vi attendono in negozio da Expert, sono difatti disponibili moltissimi modelli in promozione, a prezzi che difficilmente ci saremmo mai aspettati di vedere, sopratutto nel periodo corrente. Tra i prodotti attualmente in vendita non può mancare il bellissimo Samsung Galaxy S22, un must have del 2022, oggi acquistabile a 749 euro.

Consapevoli che il prezzo finale possa apparire ancora elevato per molti clienti, i ragazzi di Expert hanno deciso di proporre anche moltissimi altri sconti interessanti, quali possono essere ad esempio Realme C33, TCL 30L, Oppo A54s, Oppo A96, Galaxy A23 di Samsung, oppure anche TCL 30Se o Moto G42 di Motorola.

Tutti gli sconti del volantino di Expert possono essere visionati nella loro interezza sul sito ufficiale dell’azienda.