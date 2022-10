Il primo tentativo di OPPO nel giovane segmento degli smartphone pieghevoli è stato particolarmente convincente, per questo motivo è perfettamente comprensibile l’attesa che avvolge i nuovi modelli.

In primis troviamo OPPO Find N Flip le cui specifiche tecniche costituiscono oggetto di un nuovo leak in arrivo dalla Cina e non fanno altro che alimentare la curiosità. Scopriamo insieme qualche indiscrezione.

OPPO Find N Flip: ecco alcune specifiche tecniche

Secondo report recenti, il produttore cinese sfrutterà il mese di dicembre 2022 per l’annuncio del proprio secondo smartphone pieghevole, il primo con formato a conchiglia. Allo stato attuale non sono giunte conferme sul nome commerciale di questo prodotto, tuttavia, considerati il precedente di OPPO Find N e la concorrenza, c’è già chi parla di un possibile debutto nel mercato di casa come OPPO Find N Flip.

Il leaker Digital Chat Station, sempre molto attivo sulla piattaforma Weibo, ha riportato alcune delle presunte specifiche tecniche del primo pieghevole clamshell di OPPO, che promettono bene. A detta della fonte, infatti, OPPO Find N Flip sarà dotato di un display interno pieghevole da 6,8 pollici con pannello OLED a risoluzione Full HD+ e di un display secondario esterno da 3,26 pollici, anch’esso molto probabilmente di tipo OLED. La batteria del dispositivo dovrebbe essere compresa tra 4.190 e 4.300 mAh.

Lo stesso leaker aveva svelato in precedenza il nome in codice di questo smartphone inedito, Dragonfly, e il suo chipset, che dovrebbe essere lo Snapdragon 8+ Gen 1. Quanto alle colorazioni, si parla di varianti black, white e purple. Che dire, le intenzioni sono buone, ora che non ci resta che attendere la presentazione vera e propria.