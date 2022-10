Unieuro distrugge Euronics con sconti sulla tecnologia al 90%

Dubbi ormai ce ne sono pochi in merito all’effettivo dominio da parte di un colosso del mondo dell’elettronica come Unieuro. Ovviamente si parla in merito a quelle che sono le sue grandi capacità per quanto concerne le vendite, le quali riguardano qualsiasi tipo di dispositivo. Non manca veramente niente tra gli scaffali del famoso vettore, il quale mette in seria difficoltà la concorrenza anche dal punto di vista dei prezzi.

Solo per qualche giorno sarà possibile sfruttare ancora quelle offerte che hanno fatto incetta di riconoscimenti durante gli ultimi giorni. Potete infatti vedere nei prossimi paragrafi quali sono le migliori opportunità da sfruttare e da prendere al volo.

Unieuro: questi sono i migliori prodotti in offerta solo per gli ultimi giorni all’interno del volantino di ottobre

Secondo quanto riportato, ancora per qualche giorno sarà possibile sfruttare le migliori offerte del marchio Unieuro. Arriveranno altre offerte al termine di queste, ma sono davvero tante le persone che vogliono cercare di fare in tempo. Sono disponibili tantissimi prodotti di Samsung all’interno del volantino, come ad esempio una delle sue smart TV, più precisamente il modello da 55 pollici con tecnologia QLED, al prezzo di 799€. Sfruttando il bonus rottamazione poi si potrà scendere a 699€.

Molte sono poi le offerte che riguardano i computer, come HP che ad esempio propone un notebook con a bordo il potentissimo processore Ryzen 7, 16GB di memoria RAM e 512 giga di memoria interna SSD. Il prezzo in questo caso è di 599 €. Anche dal punto di vista della telefonia poi ritorna Samsung, con il suo Galaxy S22 a soli 649€.