WhatsApp ha già iniziato a distribuire un aggiornamento attraverso il suo programma beta, che testa una nuova funzionalità. Secondo WABetaInfo, l’ultima versione beta dell’app di messaggistica mostra la sua nuova opzione di modifica per i testi degli utenti. È stato scoperto che i messaggi contrassegnati con ‘Modificato’ dopo essere stati inviati verranno contrassegnati con la versione beta più recente 2.22.22.14. Ciò si basa efficacemente sulla scoperta dell’estate di un pulsante di modifica durante i test.

WhatsApp è una delle migliori applicazioni di messaggistica Android e una funzionalità come questa sarebbe quasi sicuramente molto apprezzata dagli utenti. Secondo i test, un mittente avrà 15 minuti dopo l’invio del messaggio per modificarlo. Tuttavia, WABetaInfo avverte che se l’altra persona non controlla il thread del messaggio entro un determinato periodo di tempo, il tuo messaggio potrebbe non sembrare modificato.

WhatsApp, i messaggi modificati sono in arrivo

È possibile che il messaggio modificato non venga visualizzato se l’utente non controlla l’argomento entro un giorno o due. Qualcosa del genere è triste, dal momento che lo scopo di un pulsante di modifica è modificare tutto ciò che è stato inviato, come gli errori. Twitter sta attirando un pubblico più ampio per testare il suo pulsante di modifica, con un calendario specifico per tale cambiamento. Sebbene ci sia un limite di tempo per la modifica di un tweet, verrà sempre visualizzato come tale.

Poiché il pulsante di modifica di WhatsApp è ancora in fase di sviluppo, i beta tester non potranno utilizzarlo dopo il download della nuova versione. La nuova funzionalità, in fase di sviluppo da alcuni mesi, dovrebbe continuare ad evolversi. Una futura versione beta potrebbe includere il pulsante di modifica in modo da poterlo dare un’occhiata più da vicino.