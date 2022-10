Il noto marchio automobilistico Citroen ha da poco aperto gli ordini anche per il mercato italiano della sua nuova vettura. Stiamo parlando in particolare della nuova Citroen C4 X, la quale sarà disponibile anche in versione elettrica.

Citroen C4: la nuova vettura è finalmente ordinabile anche in Italia, ecco i prezzi

La nuova vettura del marchio automobilistico Citroen, ovvero la Citrone C4 X, è finalmente ordinabile anche dalle nostre parti. In particolare, Citrone C4 X sarà disponibile in quattro allestimenti, ovvero Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack. L’allestimento Feel include ad esempio sospensioni Citroen Advanced Comfort, proiettori a LED con firma luminosa a V, retrovisori esterni Nero Lucido, copriruote da 18 pollici AEROTECH e climatizzatore automatico bizona.

L’allestimento Feel Pack include anch’esso svariate cose, tra cui cerchi in lega da 18 pollici AEROBLADE Grey, retrovisori ripiegabili elettricamente e sedili Advanced Comfort. L’allestimento Shine, dal canto suo, include ancora più tecnologia, tra cui un Head Up Display a colori e un display touch screen da 10 pollici HD. L’allestimento Shine Pack, infine, dispone tra le altre cose anche di ambiente Alcantara Grey con sedili anteriori riscaldati, Highway Driver Assist, e un sistema di assistenza alla guida di livello 2.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova vettura del marchio nelle versioni PureTech 100 S&S Euro 6.4, PureTech 130 S&S EAT8 Euro 6.4 e BlueHDi 130 S&S EAT8 Euro 6.4. La versione elettrica Citroen e-C4 X monta invece un motore da 100 kw e una batteria da 50 kWh.

La nuova vettura dell’azienda sarà disponibile nelle concessionarie nel primo trimestre del 2023. I prezzi partono da 25.300 euro.