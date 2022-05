Citroen e i problemi che spingono a non acquistare queste auto

Risulta essere Citroen uno dei brand più famosi per quanto riguarda le auto in quest’ultimo periodo. La nota casa automobilistica francese sta dando tutte le sue energie per affrontare un periodo che risulta essere di transizione e che vedrà nel 2035 sparire le auto con i soliti carburanti a cui siamo abituati. Proprio per tale motivo l’azienda sta convogliando tutte le sue forze nel costruire auto di gran livello.

Citroen però avrebbe ricevuto diverse critiche degli automobilisti a causa di alcune problematiche ricorrenti, le quali avrebbero colpito più modelli ma soprattutto la tanto amata e venduta Citroen C3. Le testimonianze sono davvero tante.

Citroen: gli utenti che hanno acquistato le auto lamentano i seguenti problemi, ecco tutti i dettagli

Proprio per quanto riguarda le Citroen in generale, soprattutto in base all’esperienza di guida di alcuni utenti, si parlerebbe insistentemente di alcuni problemi. Questi avrebbero colpito maggiormente la gamma C3, la quale infatti sarebbe attanagliata dalla maggior parte dei problemi, anche se considerati non gravi.

Non sarebbe infatti la prima volta che gli utenti si ritroverebbero di fronte ad un problema con il cambio. La loro Citroen C3 resterebbe infatti bloccata in prima marcia, situazione irreversibile se non con un intervento da parte dell’officina.

In un primo momento sembrava che il problema che scatenasse tutto ciò derivasse dalla frizione, ma la permanenza delle auto in assistenza anche dopo aver scoperto la natura del problema, ha suscitato qualche piccolo dubbio negli automobilisti. E voi avete mai avuto un problema del genere con una Citroen?