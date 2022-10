Un elenco di offerte Amazon davvero assurde vi aspetta in questi giorni di metà Ottobre, il risparmio è garantito sull’acquisto dei singoli prodotti che andremo a raccontarvi, avendo così la certezza di godere di buona qualità, senza mai essere costretti a spendere poi così tanto.

I prodotti in promozione su Amazon sono ogni giorno tantissimi, per questo motivo abbiamo creato un canale Telegram che riassuma tutte le offerte migliori del momento, regalando nel contempo anche codici sconto gratis. Lo trovate qui.

Amazon: i nuovi prodotti a basso prezzo

Se interessati all’acquisto di questi prodotti, e sopratutto se non in possesso di un abbonamento Amazon Prime, dovete comunque sapere che la spedizione è da ritenersi gratuita solo al superamento dei 19 euro di spesa, a prescindere dalla categoria merceologica.

Le occasioni per spendere anche meno di 5 euro partono ad esempio dalle confezioni di pile stilo AA o di pile mini stilo AAA, sono disponibili due modelli da 4 unità con prezzi di 1,99 e 1,90 euro (LINK1 e LINK2), pronti per garantire un risparmio davvero incredibile a tutti.

Le altre opportunità di risparmio massimo ruotano poi attorno a prodotti per la casa, quali possono essere la confezione di Orphea Salvalana, i foglietti per cassetti e armadi, nella confezione da 12 foglietti, in vendita a soli 1,90 euro (LINK), oppure il cura lavatrice igienizzante, fondamentale in periodo COVID-19, al prezzo di 3,49 euro (LINK), per finire con Ariasana Aero 360° Ricarica Tab, distribuito a soli 2,65 euro (LINK).

Se volete acquistare uno dei modelli elencati, vi abbiamo inserito i relativi LINK, basterà premerli per collegarvi direttamente alla relativa pagina su Amazon.