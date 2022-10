Per molte persone, affrontare questo inverno di aumenti significherà semplicemente sopportare il freddo, ma può essere dannoso per la salute e coloro che stanno seriamente lottando per pagare le bollette energetiche dovrebbero contattare il proprio fornitore di energia e chiedere aiuto.

Ma cosa si può fare per riscaldare casa senza spendere una fortuna? Discuteremo alcune soluzioni economiche per rimanere al caldo durante l’inverno e ridurre le bollette energetiche.

A prova di correnti d’aria

Le correnti d’aria sono una delle principali cause di perdita di calore all’interno delle case e possono abbassare la temperatura della tua casa in poco tempo.

Per risolvere il problema bisognerà impermeabilizzare gli infissi, un processo che è relativamente semplice: in primo luogo controlla le aree in cui sospetti ci possa essere una corrente d’aria: finestre, porte (buchi della serratura e cassette delle lettere), botole del soppalco, camini, assi del pavimento e ovunque potresti avere uno spazio vuoto indesiderato nella costruzione della tua casa.

Una volta identificate le zone, è tempo di fermarle. Se hai un livello ragionevole di abilità fai-da-te, puoi risolvere da solo.

Controllare le dispersioni elettriche

Un adeguato impianto elettrico ha un effetto enorme sulla perdita di calore e sulla bolletta energetica.

La responsabilità dell’esecuzione di questi schemi viene generalmente trasferita alle compagnie elettriche, quindi controlla con il tuo quale aiuto è disponibile: alcune compagnie elettriche ti aiuteranno anche se non sei con loro, quindi assicurati di controllare con tutte loro, non solo con la tua.

Inoltre dovrai anche considerare di isolare la casa: puoi isolare il sottotetto come le pareti intercapedini, mentre per le intercapedini avrai bisogno di un professionista per fare il lavoro.

Rifletti il ​​calore nella tua casa

Un ottimo consiglio per aumentare il calore che senti dai tuoi radiatori è usare i riflettori del radiatore: un semplice foglio di alluminio che scorre dietro il tuo radiatore e invece ti farà guadagnare metà del calore generato nella parete, l’idea è che questo calore venga riflesso all’interno nella tua casa, è stato dimostrato che i riflettori del radiatore riducono la spesa per il carburante.

Anche se potresti aver sentito dire che il foglio da cucina è un riflettore per radiatori fai-da-te, sfortunatamente è abbastanza inefficace e perde rapidamente l’alluminio necessario per far rimbalzare il calore. I riflettori del radiatore possono essere acquistati a un prezzo molto basso dal tuo negozio di bricolage locale o online.

Crea uno scaldacandele

Metodi semplici ed economici per fornire calore sono stati e sono tuttora utilizzati in tutto il mondo. Uno scaldacandele è una soluzione semplice per aumentare di qualche grado la temperatura di una stanza.

La creazione di un riscaldatore per candele moltiplicherà questo effetto utilizzando semplici principi scientifici di trasferimento del calore.