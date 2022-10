Per gran parte dell’ultima parte del 20° secolo, non potevi sfogliare i canali TV senza trovare almeno un documentario sul Triangolo delle Bermuda, un’area nell’Oceano Atlantico che si dice celasse qualcosa di misterioso.

Ma negli ultimi anni le persone si stanno chiedendo cosa sia successo al mistero del Triangolo delle Bermuda.

L’interesse per l’area può essere fatta risalire ad un articolo del 1968 sul “Volo 19” nel 1945. Il 5 dicembre 1945, cinque aerosiluranti Avenger statunitensi scomparvero nel presunto triangolo delle Bermuda , in condizioni meteorologiche medie e sotto il controllo di diversi piloti esperti, nonché piloti inesperti che venivano addestrati.

Un messaggio radio è stato intercettato intorno alle 16:00 tra un tirocinante e il loro istruttore, spiegando che erano diventati incerti sulla loro posizione e che la bussola dell’aereo non funzionava correttamente. Poco dopo, gli aerei si persero da qualche parte a est della Florida e non furono mai più visti o ritrovati.

In questo caso, la Marina presume che, dopo essersi perso, l’equipaggio sia stato probabilmente costretto ad effettuare uno sbarco in mare.

“È anche possibile che sia intervenuto uno sviluppo inaspettato e imprevisto delle condizioni meteorologiche“, scrivono in un rapporto, “sebbene al momento non ci siano prove di tempeste anormali nella zona”.

La notizia iniziò a diffondersi

Tuttavia, nel corso degli anni gli aerei scomparsi nell’area iniziarano a fare notizia.

In una scheda informativa, la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha messo insieme possibili spiegazioni razionali per le sparizioni nell’area.

“La maggior parte delle sparizioni può essere attribuita alle caratteristiche ambientali uniche dell’area”, scrivono. “In primo luogo, il ‘Triangolo del diavolo’ è uno dei due posti sulla terra in cui una bussola magnetica punta verso il vero nord. Normalmente punta verso il nord magnetico. La differenza tra i due è nota come variazione della bussola. La quantità di variazione cambia di fino a 20 gradi quanto si circumnaviga la terra. Se questa variazione o errore della bussola non viene compensato, un navigatore potrebbe trovarsi fuori rotta e in gravi difficoltà. ”

Hanno fatto notare inotlre che un’altra area conosciuta dai pescatori come il “Mare del Diavolo“, appena al largo della costa orientale del Giappone, ha lo stesso problema.