Un nuovo standard per le emissioni di scarico arriverà nel 2025. Spieghiamo cos’è e come influenzerà il mercato nei prossimi anni.

Quando stai cercando di acquistare una nuova auto, potresti aver visto la norma sulle emissioni Euro 6 scritta da qualche parte nei documenti. Questa è una regola introdotta in tutta Europa come un modo per ridurre il numero di fumi tossici prodotti dai veicoli, ma ora si parla di una nuova norma sulle emissioni Euro 7: quindi cos’è e in che cosa si differenzia?

Uno degli svantaggi delle auto con motore a combustione è che emettono gas serra. Questi gas, che includono l’anidride carbonica, contribuiscono al riscaldamento globale. Le emissioni di gas di scarico delle auto a benzina e diesel contengono anche monossido di carbonio, anidride solforosa e altri inquinanti, che possono essere tossici per l’uomo e offuscare l’aria di smog.

Gli standard sulle emissioni Euro sono regolamenti severi progettati per limitare queste emissioni di scarico e proteggere la salute del pubblico in generale. Introdotte per la prima volta nel 1992, queste regole hanno subito diverse revisioni negli ultimi decenni e ora includono il mandato di test regolari sulle emissioni e l’integrazione di filtri antiparticolati nei progetti delle automobili.

Gli standard sulle emissioni dell’euro hanno un’influenza di vasta portata e sono soggetti a tutte le auto vendute nell’UE e nel Regno Unito, anche dopo la Brexit. Ciò significa che se un produttore intende vendere un’auto in uno di questi luoghi, deve rispettare le leggi specifiche stabilite.

Quali sono le novità della norme sulle emissioni Euro 7?

La norma sulle emissioni Euro 7 sarà introdotta a partire dal 2025 e dovrebbe essere l’ultima iterazione di questo tipo di legislazione sulle emissioni dei veicoli.

I dettagli precisi devono ancora essere definiti, ma l’UE sta esaminando tre diverse opzioni per quando arriverà tra qualche anno.

La prima e più semplice vedrebbe l’arrivo di “una revisione ristretta di Euro 6”. Questa sarebbe l’opzione più semplice in quanto ridurrebbe la confusione tra gli automobilisti e gli acquirenti di auto nuove perché sarebbe sostanzialmente la stessa delle normative attuali.

La seconda opzione vedrebbe “una revisione più ampia dell’Euro 6“, comprese limitazioni più rigorose di CO2 e NOx, oltre a nuovi test e limiti per “emissioni di gas serra non CO2“.

L’opzione tre sarebbe il passo avanti più radicale e potrebbe introdurre il “monitoraggio delle emissioni nel mondo reale per l’intera vita di un veicolo”. Ciò significa essenzialmente che la diagnostica della tua auto sarà sotto costante sorveglianza anonima al fine di garantire che un’auto sia conforme alle normative vigenti sulle emissioni.

Anche se può sembrare un’altra noiosa normativa, la nuova norma sulle emissioni Euro 7 avrà un impatto tangibile. Come minimo comporterà prezzi delle auto più elevati per coloro che desiderano acquistare un nuovo veicolo a benzina o diesel. L’aumento della tecnologia di riduzione delle emissioni obbligatoria nelle automobili e test sulle emissioni più rigorosi significano che i produttori dovranno aumentare i prezzi per mantenere i loro margini di profitto già ridotti.