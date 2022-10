Molte fonti affermano che le friggitrici ad aria offrono un’alternativa salutare per preparare cibi fritti. Ma quali sono i vantaggi e i rischi di cucinare con una friggitrice ad aria?

Le friggitrici ad aria hanno avuto un recente aumento di popolarità a causa di una crescente consapevolezza della salubrità e della continua domanda di cibi fritti. Le persone in America mangiano più patate di qualsiasi altro ortaggio, e il 40% di questo totale proveniene da prodotti surgelati, come le patatine fritte.

I produttori di friggitrici ad aria pubblicizzano questo apparecchio come un modo per preparare e gustare cibi fritti senza gli effetti negativi sulla salute a causa dell’olio. I cibi fritti all’aria hanno un contenuto di grassi inferiore rispetto ai cibi fritti, il che significa che possono essere più salutari.

Tuttavia, alcune persone sono preoccupate per i possibili rischi per la salute derivanti dall’utilizzo di questa nuova forma di cucina, principalmente a causa dei timori per la tossicità e il cancro.

In questo articolo, esaminiamo i benefici e i rischi per la salute dell’utilizzo di friggitrici ad aria e confrontiamo la tecnica con altri metodi di cottura.

Friggere ad aria vs altri metodi di cottura

Le friggitrici ad aria possono favorire la perdita di peso e sono più sicure dei cibi fritti.

Mentre 100 grammi (g) di petto di pollo fritto e pastellato contengono 13,2 g di grasso, rispetto a soli 0,39 g di grasso in un petto di pollo arrosto, molte persone preferiscono il sapore e la consistenza del pollo fritto.

Poiché le friggitrici ad aria richiedono una frazione dell’olio di cui hanno bisogno le friggitrici, le persone possono consumare un pasto più salutare con sapori e consistenze simili.

Ciò è auspicabile poiché ridurre l’assunzione di olio può essere estremamente benefico per la salute di una persona. Gli scienziati hanno collegato l’assunzione di grassi dell’olio vegetale a una varietà di condizioni di salute, incluso ma non limitato a un aumento del rischio di malattie cardiache e tassi più elevati di infiammazione.

Niente di tutto ciò garantisce che il pollo fritto all’aria sia più salutare del pollo arrosto, alla griglia, a cottura lenta o scottato in padella. Ci sono molti altri apparecchi in grado di fornire cibi sani e deliziosi. Semplicemente non danno come risultato la consistenza fritta e croccante fornita dalle friggitrici ad aria.