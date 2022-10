Il colosso Microsoft continua a sfornare diverse novità interessanti in ambito gaming. Nel corso delle ultime ore, in particolare l’azienda ha tolto i veli su un nuovo controller per la sua console da gaming denominato Xbox Lunar Shift.

Microsoft svela il nuovo controller gaming Xbox Lunar Shift

In questi ultimi mesi il colosso Microsoft ha presentato diversi prodotti tech tra cui molti controller. Non molto tempo fa, infatti, era stato annunciato il controller Pro sia per PC che per Xbox. Ora, però, come già accennato, l’azienda ha deciso di svelare un altro controller.

Quest’ultimo si chiama Xbox Lunar Shift e si distingue da tutti gli altri per la sua estrema eleganza. I colori e le tonalità del controller sono infatti molto particolari tendenti al siderale. Con questo look, il nuovo controller di Xbox si addice moltissimo ai videogiochi come Starfield. Per chi fosse interessato, è possibile acquistare il nuovo controller dell’azienda sul sito ufficiale e sui vari store ad un prezzo di 64,99 euro.

Nella descrizione ufficiale, l’azienda lo descrive così: “Aggiungi un tocco surreale con il Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale Lunar Shift, un controller caratterizzato da un colore cangiante con toni oro e argento e impugnature in gomma grigie e nere con un motivo a spirale.» Vi ricordiamo comunque che non molto tempo fa Microsoft ha presentato anche un altro controller per Xbox anch’esso molto particolare. Quest’ultimo si chiama Xbox Camo Special edition e si distingue per un design cromato con tonalità blu minerale, viola brillante, azzurro e viola scuro.