WindTRE supera TIM e Vodafone con la spaventosa GO Unlimited: tutto senza limiti

Le statistiche parlano chiaro con una netta risalita del celebre gestore WindTRE il quale sta riportando indietro tantissimi dei suoi vecchi clienti. Il merito è di alcune offerte che col tempo sono diventati indispensabili, le quali peraltro durano per diverso tempo senza mai scadere. Tale situazione ha comportato diversi miglioramenti nell’utilizzo dello smartphone da parte di quegli utenti che sono riusciti a cogliere subito l’opportunità.

Offerte del genere infatti non tornano sempre, per cui carpe diem e non lasciatevela scappare.

WindTRE supera tutti i concorrenti proponendo un’offerta strepitosa: è ritornata in auge la celebre GO Unlimited Star+

WindTRE infatti sta proponendo da qualche settimana un rientro a più persone che prima facevano parte del gestore, offrendo loro soluzioni eccezionali. Si tratta di offerte che possono essere sottoscritte solo se si riceve una chiamata o un SMS in privato da parte del celebre provider, il quale non si tira di certo indietro.

In molti avranno avuto modo anche di scrutare la pubblicità in televisione, capendo che effettivamente la soluzione di WindTRE è una delle migliori. Si tratta della famosissima GO Unlimited Star+, offerta che non manca in nessun tipo di contenuto. I prezzi sono eccezionali così come la qualità offerta dal provider. Questa promozione mobile permette a tutti di poter telefonare chiunque grazie a minuti illimitati ma anche di poter inviare messaggi con SMS senza limiti. La grande soluzione però è quella per Internet, visto che la promo comprende giga senza limiti in ogni momento. Il prezzo mensile corrisponde a 7,99 € per sempre.