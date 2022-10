Ogni giorno avviciniamo sempre di più la batteria del nostro smartphone ad una morte certa. Per quale motivo? Un’abitudine completamente errata ci “perseguita” ogni giorno: caricare il proprio cellulare durante la notte.

Quest’azione mette a dura prova la nostra batteria, nonostante l’eccezionale efficacia degli ioni di litio. Sfortunatamente, nessuna tipologia di dispositivo elettronico è impeccabile. Hanno quindi bisogno di attenzioni costanti da parte dell’utente per durare più a lungo.

Come dicevamo prima, uno degli errori che distrugge la batteria è la ricarica notturna. Anche se si tratta di una delle azioni più ripetute in assoluto dai consumatori, potrebbe essere in realtà pericolosa.

Smartphone in carica di notte: abitudine da eliminare assolutamente

Le note batterie sono in buone mani grazie agli ioni di litio. Tuttavia, queste se caricate in eccesso si usurano con estrema facilità. Oggi ci sono tanti smartphone sul mercato che bloccano il ciclo di ricarica una volta terminato, ma è comunque consigliato interrompere la carica e staccare la spina dalla corrente.

Ma il vero rivale della batteria è in realtà il surriscaldamento. Infatti, questo fenomeno è estremamente deleterio per la buona salute della batteria. Se dovesse presentarsi spesso, la nostra batteria è destinata presto ad una fine non proprio buona. Per questo motivo, è necessario non tenere il nostro smartphone in tasca per troppo tempo, al Sole o addirittura sopra al termosifone.

Un’altra abitudine sconsigliata è tenere lo smartphone sotto al cuscino. Oltre al fatto che il nostro dispositivo emette un bel po’ di radiazioni, c’è anche la possibilità che questo tutto d’un tratto potrebbe esplodere (come spiegato qui).