Il noto produttore Motorola ha da poco presentato in veste ufficiale in Italia il suo nuovo smartphone di fascia media. Stiamo parlando del nuovo Motorola Moto G72 e si distingue per la presenza di un sensore fotografico da 108 MP e da altre feature.

Motorola svela in Italia il suo nuovo medio di gamma Motorola Moto G72

Il nuovo Motorola Moto G72 è da poco sbarcato ufficialmente anche in Italia e si distingue per essere uno dei primi smartphone di fascia media a vantare la presenza di un sensore fotografico da 108 MP. Si tratta di un sensore di altissima risoluzione1 che cattura 9 volte più luce, combinando nove pixel in un unico enorme ultra-pixel, per immagini più luminose, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Questo sensore è poi affiancato da un sensore Ultrawide da 8 MP che dispone di un’inquadratura 4 volte più ampia rispetto a un obiettivo standard ed è inoltre in grado di percepire la profondità, in simbiosi con la fotocamera principale, per sfocare automaticamente lo sfondo e ottenere ritratti in stile professionale. È presente infine un sensore Macro Vision che permette di avvicinarsi 5 volte di più al soggetto, catturando dettagli che altrimenti sfuggirebbero con un obiettivo standard.

A completare la scheda tecnica abbiamo un display OLED da 6.6 pollici di diagonale con HDR10+ con bordi ridotti all’osso e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Troviamo poi due grandi altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos®, il soc MediaTek Helio G99 e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto G72 sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo di 329,90 euro nella variante 6/128GB di memoria, nelle colorazioni Meteorite Black e Polar Blue.