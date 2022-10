Gli sconti lanciati da Expert sono assolutamente da pazzi, in questi giorni gli utenti si sentono effettivamente liberi di accedere ad un numero impressionante di prodotti in promozione, dai prezzi sempre più bassi ed assolutamente dal risparmio assicurato.

Spendere poco con Expert potrebbe essere decisamente più semplice del previsto, accedere agli sconti è possibile per tutti gli utenti, infatti è possibile mettere le mani sui prezzi bassi recandosi in ogni negozio di Expert sul territorio nazionale, oppure decidere di approfittare del sito ufficiale, tramite il quale è possibile avere gratis anche la spedizione presso il domicilio.

Expert: vi aspettano tantissimi sconti

Tantissimi sconti speciali vi attendono nel periodo corrente da Expert, le offerte del volantino sono indubbiamente tra le migliori che abbiamo mai visto, sebbene comunque il focus sia rivolto verso modelli appartenenti alla fascia media della telefonia mobile. In particolare segnaliamo la presenza di un prezzo che non va oltre i 450 euro, per modelli che non superano il bellissimo Oppo Find X5 Lite, in vendita a 429 euro.

Non mancano chiaramente anche prodotti decisamente più economici, quali possono essere Honor X8, TCL 30S, Oppo A96, Galaxy A13, Redmi Note 11 Pro, Galaxy A54s, Vivo Y21, Redmi 10C, Realme 9i e similari.

Tutti questi smartphone possono essere acquistati nei negozi di Expert con garanzia di 24 mesi, e nella loro variante no brand, che prevede la possibilità di ricevere aggiornamenti sempre tempestivi, rilasciati dal produttore.