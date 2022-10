Conad vuole raggiungere lo stesso livello dei rivenditori di elettronica più quotati del nostro paese, per questo motivo ha deciso di presentare una incredibile campagna promozionale, con la quale risulta facile pensare di acquistare la tecnologia, spendendo sempre meno del previsto.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente e favorevole per la maggior parte di noi, le cifre su cui poter fare affidamento sono basse e dal risparmio assicurato, con una buonissima dose di disponibilità in Italia. In altri termini, le scorte dovrebbero essere più che sufficienti per garantire l’accessibilità esclusiva nei negozi fisici.

Conad: che offerte da non credere

I prezzi disponibili da Conad sono sempre più intriganti ed interessanti, sono innumerevoli i prodotti di tecnologia generale che possono essere acquistati nei vari negozi in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari.

La spesa più ridotta è da sostenersi sull’acquisto di una piastra elettrica Babyliss, in vendita nel periodo corrente a soli 19 euro, passando poi per l’aspirabriciole prodotto da Ariete, il cui prezzo comunque si aggira sui 24,90 euro. Sempre alla stessa cifra possiamo pensare di acquistare il tagliacapelli di Philips, oggi disponibile a 24,90 euro, salendo poi verso il decoder per il digitale terrestre. Il modello I-Can è perfettamente compatibile con il DVB-T2, e presenta un prezzo finale di soli 29,90 euro.

Non mancano accessori per il fai-da-te, come un trapano a batteria in vendita a 59 euro, oppure anche una batteria per auto, in questo caso in vendita a soli 59,43 euro, o meglio a partire da quella cifra.