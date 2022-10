TikTok: Madonna pubblica un video che fa pensare ad un coming out

Nel 2022 dovremmo essere liberi di scegliere chi essere, eppure ancora si utilizza l’orientamento sessuale come pretesto per discriminare. Tuttavia vi è anche chi, come Madonna, contro tutto e tutti, dichiara di essere omosessuale in un video su TikTok. Sarà vero o trattasi semplicemente di una breve sequenza ispirata alla rivelazione del portiere di calcio Iker Casillas?

TikTok: verità o semplice scusa per far parlare di sé?

Nessuno sa cosa volesse intendere Madonna in uno dei suoi ultimi video divenuti virali su TikTok, fatto sta che la cantautrice, attrice e regista statunitense in poche ore ha seminato polemiche, voci di corridoio e chi più ne ha più ne metta. Ciò che ci domandiamo principalmente quindi è: cosa si nasconde dietro a quel video? Non lo sappiamo. Ciò che invece è più che visibile è la frase “Se non ci riesco, vuol dire che sono gay“ mentre cerca di lanciare delle mutandine rosa in un cesto, le quali finiscono direttamente a terra.

Ma ripercorriamo un po’ la sua vita sentimentale. La popstar ha avuto storie con degli uomini, ciò non toglie che possa aver cambiato orientamento nel corso del tempo. Madonna fu fidanzata con il cantante Prince e gli attori Sean Penn e Warren Beatty. Durante le sue esibizioni ha invece baciato anche delle donne, tra cui Nicky Minaj, Christina Aguilera e Britney Spears (ma questo poco importa).

Sapremo mai la verità? Forse sì, forse no. Nel frattempo vivremo benissimo nel rispetto dell’altro. D’altronde ciò che conta soprattutto di questi tempi è amare.