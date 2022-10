Le offerte Prime Day sono finalmente arrivate su Amazon, i prezzi sono bassi e convincenti, ma sopratutto risulta essere possibile pensare di acquistare i migliori prodotti in circolazione, riuscendo allo stesso tempo a raggiungere una buona qualità generale, al minor costo.

L’unica strada da percorrere per avere tutte le offerte Amazon Prime Day sul vostro smartphone, consiste nell’iscriversi subito a questo canale Telegram. Al suo interno troverete le offerte esclusive e segrete, con codici sconto gratis da applicare ad ogni acquisto.

Amazon: tutti questi prodotti sono quasi gratis

Uno dei prodotti più richiesti del momento è sicuramente la confezione dei fermenti lattici Prolife, nella variante Lactobacilli per adulti, in vendita a soli 4,27 euro (al posto di 11,10 euro), una cifra incredibilmente bassa per tutti (LINK). Sempre restando su una spesa ridottissima, non possiamo che consigliare la confezione di pile alcaline AA di Panasonic, quattro unità possono essere acquistate a soli 1,99 euro (LINK).

Sempre restando nel mondo dell’elettronica, non può mancare sicuramente l’acquisto della scheda di memoria microSD di Hephinov da 32GB, con velocità di scrittura fino a 90MB/sec, in vendita a soli 7,99 euro (LINK). In un periodo storico in cui lo smartworking è sempre più comune, ecco allora che potrebbe essere importante avere un supporto per PC portatile, su Amazon lo potete acquistare a soli 7,99 euro, con piena compatibilità con modelli anche da 15 pollici (LINK).

In ultimo poniamo nuovamente l’accento sui prodotti Amazon Echo, in particolare su Echo Dot, di terza generazione, oggi effettivamente acquistabile con un esborso finale di soli 17,99 euro (invece che 49 euro). Un prezzo assolutamente da non perdere se volete buttarvi nel mondo Alexa, qui il link per acquistare.