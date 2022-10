Una campagna promozionale assolutamente degna di attenzione vi attende in questi giorni di inizio Ottobre su Amazon, gli utenti sono liberi a tutti gli effetti di approfittare di sconti dell’80% sull’acquisto di molta tecnologia, tra cui ad esempio troviamo anche gli smartphone di casa Apple.

Il risparmio è importantissimo, ma per continuare a spendere poco o niente su Amazon, dovete correre sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, in questo modo sarete sempre sicuri di avere sul vostro smartphone le migliori offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis che vi aiuteranno a spendere poco o niente.

Amazon: le offerte sono da folli, ecco quali sono i nuovi prezzi

E’ il momento giusto per acquistare un Apple iPhone, i suoi prezzi sono decisamente più bassi ed economici di quanto avreste mai potuto pensare. L’ultimo iPhone 14, nella variante da 128GB di memoria, ad esempio, può essere acquistato a 1029 euro (LINK), con un prezzo in salita con il crescere della memoria interna, o verso i modelli PRO e Pro Max.

Il risparmio maggiore si ha nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare un iPhone 13, ma ancora meglio l’iPhone 12, il cui prezzo finale si aggira sui 769 euro (LINK). Al momento iPhone 13 non risulta essere disponibile su Amazon, non manca però il buonissimo iPhone 11 a soli 539 euro (LINK).

Menzione d’onore per il nuovo Apple Watch Series 8, infatti presenta un importante calo di prezzo a 519 euro, per la variante da 45mm, rispetto ai 549 euro di listino (LINK). Una cifra che appare elevata, ma che è comunque interessante, se pensate che ad oggi la variante Apple Watch Series 7 da 41 millimetri costa comunque 439 euro (LINK).