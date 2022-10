L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente prorogato la propria offerta con 100 GB a meno di 6 euro al mese fino al prossimo 17 ottobre 2022.

L’offerta doveva scadere il 3 ottobre 2022, nelle scorse ore i documenti di trasparenza tariffaria sono stati aggiornati senza alcun riferimento alla data di scadenza della stessa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile proroga l’offerta con 100 GB

Kena 5,99 100GB Promo Online prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G con velocità fino a 60 Mpbs in download e fino a 30 Mbps in upload a 5,99 euro al mese. Per attivare l’offerta sul sito ufficiale dell’operatore, i clienti devono sostenere un prezzo iniziale di 10 euro, composto dal primo mese anticipato dell’offerta e 4,01 euro di credito telefonico incluso.

Questa offerta è disponibile solo per i nuovi clienti che richiedono la portabilità provenendo da Iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali esclusi ho.Mobile e Very Mobile. Con le offerte di Kena i minuti sono validi verso tutti i numeri nazionali, sono senza scatto alla risposta e vengono tariffati ad effettivi secondi di conversazione. Con le offerte di Kena Mobile, il traffico dati è tariffato a scatti anticipati di 1 KB.

Per quanto riguarda il Roaming all’interno dell’Unione Europea, minuti ed SMS sono validi alle stesse condizioni nazionali, mentre per il traffico dati è previsto un limite massimo al quantitativo utilizzabile ogni mese. Nel caso di questa offerta specifica, la soglia è pari a 5 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.