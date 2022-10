Netflix sta per aggiungere molti titoli attesi nell’elenco dei nuovi contenuti che saranno resi disponibili questo ottobre. Alcuni di questi sono nuove stagioni di serie TV che sono già presenti da anni sulla piattaforma, ma altri sono contenuti completamente nuovi. Vediamo di seguito alcuni dei titoli che stanno per arrivare sulla piattaforma questo mese.

Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro

CAST: Andrew Lincoln, Rupert Grint, Eric André, Ben Barnes, Martin Starr, Elpidia Carrillo, Luke Roberts, Crispin Glover, F. Murray Abraham, Kate Micucci, David Hewlett, Charlyne Yi

Il regista vincitore dell’Oscar Guillermo del Toro è di nuovo all’opera, questa volta affrontando il meraviglioso mondo della televisione con il suo nuovissimo titolo Netflix Original Cabinet of Curiosities. La serie ha otto episodi (due dei quali sono stati scritti da del Toro in persona), ognuno caratterizzato da una storia sofisticata e sinistra che è ulteriormente animata da un cast di grandi nomi e da una sfilza di registi esperti, che raccontano racconti che riescono a sfidare le tradizionali concettualizzazioni dell’orrore.

Derry Girls: Stagione 3

CAST: Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O’Donnell, Dylan Llewellyn, Tara Lynne O’Neill, Tommy Tiernan, Kathy Kiera Clarke, Ian McElhinney, Siobhán McSweeney, Leah O’Rourke.

L’attesa è finalmente finita: sta per arrivare la terza e ultima stagione di Derry Girls. Presentata per la prima volta nel 2018 la serie si è sviluppata durante la fine del conflitto Troubles a Derry, nell’Irlanda del Nord degli anni ’90. Derry Girls continua a seguire le vicende della liceale Erin Quinn e del suo gruppo di amici.

Big Mouth: Stagione 6

CAST: Nick Kroll, John Mulaney, Jason Mantzoukas, Ayo Edebiri, Jessi Klein, Thandie Newton, Maya Rudolph.

La serie comica animata per adulti vincitrice di un Emmy è tornata con la sua sesta stagione alla fine di ottobre. L’amato show racconta la pubertà attraverso le storie di un gruppo di amici e dei loro vari mostri ormonali. Lo show non ha evitato argomenti imbarazzanti e difficili in passato e sembra dedito a continuare questa scia.