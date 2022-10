WeFix Lab si è occupato anche quest’anno della classifica delle Regioni italiane in cui le persone hanno rotto più spesso il loro smartphone durante le vacanze estive 2022. A quanto apre, il 94% degli italiani è andato in vacanza e pare che il 74% abbia scelto mete nostrane. Il 26%, invece, ha scelto l’estero, principalmente Paesi europei.

Smartphone rotti: ecco le mete più “disgraziate” in Italia

Tra le mete dove gli italiani hanno rotto più smartphone troviamo in ordine: Toscana (con Firenze in testa alla classifica), Trentino Alto Adige, Puglia e Sicilia. Per quanto riguarda l’estero, invece, la rottura degli smartphone è avvenuta più di frequente in Francia, Grecia, Albania e Croazia.

Quali sono i luoghi peggiori? Sicuramente mare, piscina e laghi (34,9%). Anche gli stadi sul podio, con il 24,5% e le piazze al terzo posto con il 15,6%. Conclude la montagna con il 13%. Chi sono i più distratti? Gli uomini, con il 57,8%; le donne più distratte, invece, sono il 42,2%. Giovanissimi e over 65 i più attenti, persone di mezza età i più distratti.

Il brand più riparato in assoluto

WeFix Lab ha inoltre verificato quale fosse il brand più riparato in assoluto. A quanto pare a prendersi lo scettro di questa classifica è Apple al 72%, con gli iPhone X che ormai albergano fissi nei centri di riparazione. Successivamente c’è Samsung, con una richiesta da parte degli utenti del 17% per via del loro ormai antiquato Galaxy S9.

Il mercoledì è il giorno in cui si rompono più telefoni (17,73% delle richieste), a differenza di molti che sono ancora convinti che sia il lunedì (16,43%) il giorno più sfortunato per i cellulari. Le riparazione più richiesta è la sostituzione dello schermo (38,54%) e della batteria (27,2%).