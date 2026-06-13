CO2 e clima, il paradosso che gela la stratosfera mentre la Terra brucia

CO2 e clima sono al centro di un paradosso che sta facendo discutere parecchio gli scienziati: mentre giù, sulla superficie, il pianeta si surriscalda e arranca sotto il peso dell’effetto serra, lassù, a chilometri di quota, succede esattamente il contrario. L’aria gela. E non di poco. Uno studio della Columbia University ha messo nero su bianco quello che molti sospettavano ma che ora trova una conferma piuttosto netta: la stratosfera sta perdendo calore a una velocità che lascia interdetti.

Quando l’alta atmosfera si raffredda mentre la Terra brucia

Il dato in sé non è una novità assoluta. Da decenni gli esperti sanno che gli strati più alti dell’atmosfera stanno diventando sempre più freddi, e questo fenomeno viene considerato una delle impronte digitali più chiare lasciate dall’attività umana sul clima. Una specie di firma, insomma, difficile da confondere con qualcos’altro. Quello che colpisce, però, è la rapidità con cui questo raffreddamento sta avvenendo lì in alto, mentre noi quaggiù facciamo i conti con estati sempre più roventi e ondate di calore che durano settimane.

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C’è qualcosa di controintuitivo in tutto questo. Verrebbe da pensare che se la Terra si scalda, allora tutto si scaldi insieme, dalla superficie fino agli strati più remoti dell’atmosfera. E invece no. Il meccanismo è più sottile e ha a che fare proprio con il modo in cui l’anidride carbonica si comporta a seconda dell’altitudine. In basso intrappola il calore, contribuendo a quel surriscaldamento che ormai conosciamo bene. Più in alto, però, il gioco cambia completamente, e l’effetto si ribalta.

Il paradosso della CO2 spiegato dai ricercatori

L’anomalia termica a chilometri di quota, secondo lo studio, sta riscrivendo alcune regole che davamo per consolidate sul clima. Nella stratosfera, infatti, la CO2 non si limita a trattenere il calore come accade vicino al suolo. Lassù tende piuttosto a disperderlo verso lo spazio, agendo quasi come un radiatore al contrario. Più anidride carbonica significa, paradossalmente, una stratosfera più fredda. Ed è questo il nocciolo della questione che i ricercatori della Columbia hanno provato a misurare con maggiore precisione.

Capire bene cosa succede lassù non è un esercizio puramente accademico. Le variazioni di temperatura nell’alta atmosfera hanno conseguenze concrete, perché possono influenzare la circolazione dei venti, lo stato dello strato di ozono e perfino il modo in cui i satelliti restano in orbita. Una stratosfera che si contrae e si raffredda cambia, in pratica, l’ambiente in cui operano molte delle tecnologie su cui facciamo affidamento ogni giorno.

Il fatto che il fenomeno proceda così velocemente è ciò che ha attirato l’attenzione del gruppo di lavoro. Non si tratta di un cambiamento lento e graduale, ma di una traiettoria che procede a ritmi accelerati, e proprio questa accelerazione rende il dato ancora più significativo come testimonianza dell’impronta lasciata dalle attività umane. Due facce della stessa medaglia: il caldo che soffoca le nostre città e il freddo che avvolge l’atmosfera più remota, entrambi figli dello stesso processo legato alla CO2.