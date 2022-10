Netflix: questi nuovi titoli vi svolteranno il fine settimana

Se i programmi per questo fine settimana sono di rimanere a casa in compagnia della famosa piattaforma Netflix, allora l’articolo in cui vi siete appena imbattuti fa al caso vostro. Non sapete cosa scegliere tra le migliaia di proposte? Fidatevi, le opere consigliate qui di seguito vi svolteranno il sabato e la domenica.

Netflix: le opere imperdibili del mese

Dahmer

Tra la nuova docu-serie sulla storia di Jeffrey Dahmer, “Conversazioni con un killer, il caso Dahmer”, il film con Mila Kunis intitolato “La ragazza più fortunata del mondo” e il dramedy “Per lanciarsi dalle stelle”, Netflix non ci fa mancare nulla.

Iniziamo dalla più terrificante. Si tratta di una docu-serie in tre episodi che narra la storia del serial killer Jeffrey Dahmer attraverso un racconto in prima persona. Nel luglio del 1991 la polizia di Milwaukee entra nell’appartamento del trentunenne e trova un freezer pieno di teste umane, teschi, ossa e altri resti in vari stati di decomposizione. Per l’esattezza sono 16 le persone uccise nei quattro anni precedenti nel Wisconsin, oltre a uno in Ohio nel 1978. Il protagonista del caso è per di più affetto da necrofilia e cannibalismo. Nella serie Netflix sono presenti dei colloqui audio inediti tra Dahmer e il suo team di difesa, che fanno luce su un psiche tanto complessa da lasciare anche la Polizia in balia delle domande.

La ragazza più fortunata del mondo

Se al noir preferite i romanzi, allora scegliete il nuovo film con Mila Kunis, La ragazza più fortunata del mondo. In questo caso la storia è incentrata su Ani FaNelli, una donna presuntuosa e alla quale non manca nulla. Ha infatti un ambito posto di lavoro in una rivista, un guardaroba costoso e un uomo al suo fianco. È tutto perfetto fino a quando…

Per lanciarsi dalle stelle

Avete bisogno di leggerezza? Allora accantonate Dahmer, piuttosto optate per l’omonimo romanzo sulla storia di Sole, una donna semplice che in seguito alla morte della migliore amica cercherà in ogni modo di superare le sue paure. L’opera in questione è diretta da Andrea Jublin e interpretato da Federica Torchetti, Lorenzo Richelmy, Cristiano Caccamo, Celeste Savino, Anna Ferruzzo e Massimiliano Gallo.