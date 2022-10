MediaWorld rinnova il volantino dell’ultimo periodo con il lancio del SottoCosto, la migliore occasione per mettere mano al portafoglio ed avere la certezza di spendere sempre meno, anche acquistando ad esempio uno smartphone top di gamma.

I vincoli che legano la suddetta campagna promozionale sono praticamente inesistenti, l’accessibilità è garantita in ogni negozio sul territorio, con acquisti possibili anche tramite il sito ufficiale; l’unica attenzione è da porre in merito alle scorte effettivamente disponibili, poiché essendo un SottoCosto sono estremamente limitate.

MediaWorld: tutti gli sconti che nessuno si aspettava

Una serie di sconti incredibili è stata lanciata da MediaWorld proprio in questi giorni, in modo da favorire l’acquisto da parte degli utenti, anche di smartphone o di prodotti di alto livello.

I dispositivi su cui abbiamo convogliato la nostra attenzione sono sostanzialmente tre: Galaxy S22, Galaxy S22 Ultra e Apple iPhone 13. Il più economico fra tutti non è altro che il primo della selezione, il Galaxy S22 presenta un prezzo in forte ribasso nel corso degli ultimi mesi, ed infatti al giorno d’oggi può addirittura essere acquistato con un esborso di “soli” 699 euro.

Il discorso è simile per il prodotto di casa Apple, quale è l’iPhone 13, data la presenza sul mercato del nuovo modello, la cifra da pagare per l’acquisto è diminuita notevolmente, raggiungendo i 779 euro, per la variante con 128GB di memoria interna. Per ultimo arriva il Galaxy S22 Ultra 5G, proposto a 979 euro, una cifra comunque in linea con le aspettative.