Dallo scorso 5 ottobre 2022 l’operatore Vodafone Italia, cosi come WindTre, hanno aggiornato i propri listini di smartphone acquistabili a rate inserendo anche i nuovi Xiaomi 12T.

L’operatore rosso ha arricchito così il proprio portafoglio di smartphone e dispositivi IoT disponibili a rate presso i negozi aderenti. Scopriamo insieme qualche prezzo.

Vodafone propone Xiaomi 12T a piccole rate mensili

Partendo da Xiaomi 12T, lo smartphone è disponibile nel listino Vodafone, con pagamento con carta di credito, a partire da 13,99 euro al mese e con un anticipo pari a 69,99 euro. Il prezzo sale a 15.99 euro al mese attivando insieme l’offerta Family Plus New. Xiaomi 12T Pro 5G è disponibile invece, con prezzi rateizzati a partire da 15,99 euro al mese, anche in questo caso con un anticipo pari a 69,99 euro e sempre con pagamento con carta di credito.

L’operatore rosso ha anche inserito nel proprio listino il nuovo Samsung A04S, acquistabile a partire da un prezzo di 3,99 euro al mese e in questo caso, con un anticipo di 9,99 euro se si effettua l’acquisto tramite carta di credito o con un contributo iniziale di 39,99 euro nel caso si proceda tramite domiciliazione bancaria.

Si specifica sempre che la rateizzazione degli smartphone con Vodafone avviene tramite il servizio Telefono Facile o Telefono No Problem (TNP), generalmente con 24 rate mensili, un eventuale anticipo e un eventuale corrispettivo di recesso anticipato che si riduce costantemente quanto più ci si avvicina al termine della rateizzazione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli.