Samsung è pronta al lancio della nuova serie di Galaxy S23 all’inizio del 2023. Nei prossimi mesi ci imbatteremo sicuramente in ulteriori notizie a riguardo. I rendering dei dispositivi trapelati di recente suggeriscono che il design sarà pressoché lo stesso, ci saranno lievi miglioramenti per la fotocamera e il focus sarà la batteria. Ad eccezione della variante Ultra, pare che tutti i modelli disporranno di una batteria più grande e più potente del solito.

Un recente rapporto del GalaxyClub afferma che Samsung potrebbe aumentare la capacità della batteria del Galaxy S23 nella versione base a 3.900 mAh, rispetto ai 3.700 mAh dell’S22. Mentre il Galaxy S23 Plus disporrà di una batteria con una capacità di 4.700 mAh. Il modello Ultra, munito di batteria di 5.000 mAh resterà probabilmente lo stesso. Si presume che l’azienda stia acquistando le sue batterie da Amperex in Cina e dalla consociata Samsung SDI con sede in Vietnam.

Samsung Galaxy S23 e S23 Plus: focus dei nuovi dispositivi sarà la batteria

Per quanto riguarda le restanti caratteristiche, la fotocamera principale del Galaxy S23 Ultra dovrebbe raggiungere i 200 MP, quasi il doppio del suo predecessore. Tutti i dettagli sulla nuova fotocamera principale, così come sui restanti obiettivi, sono ancora piuttosto scarsi per avere un quadro completo. Secondo altre voci S23 e S23 Plus potrebbe continuare ad utilizzare una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, ma la risoluzione della fotocamera per la variante Ultra rimane poco chiara. Galaxy S23 e S23 Plus potrebbero anche avere lo stesso teleobiettivo da 10 MP dei modelli S22 equivalenti.

Nel frattempo, ricordiamo che la serie Galaxy S22 è ancora una delle line-up di smartphone migliori tra le linee Android che è possibile acquistare al momento. I rispettivi successori dovranno superare o almeno non deludere le aspettative. Non ci resta che aspettare ulteriori rumors o notizie ufficiali nei prossimi mesi.