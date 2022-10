L’operatore virtuale NoiTel ha recentemente lanciato delle nuove offerte denominate rispettivamente Super Jump 150 e Next Step 30 Giga a meno di 5 euro al mese.

Alcune delle offerte Noitel non sono state prorogate, per cui dal 1° Ottobre 2022 non sono più disponibili le precedenti Super Jump 120 Giga, Next Step 10 e Step X12. Scopriamo insieme cosa prevedono le nuove offerte.

NoiTel lancia delle nuove offerte

Sono recentemente state lanciate le nuove offerte Super Jump 150 che sarà sottoscrivibile fino al 31 Ottobre 2022, Next Step 30, attivabile fino al 30 Novembre 2022, e infine Step X12 Special Edition, anch’essa attivabile fino al 30 Novembre 2022. La nuova offerta Noitel Super Jump 150 prevede minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati, il tutto al costo di 7,99 euro al mese.

Noitel specifica sul suo sito che per le nuove attivazioni online è presente la promo con SIM gratuita. Il costo di attivazione dell’offerta Super Jump 150 è pari a 5 euro. Contestualmente al lancio di Super Jump 150, è stata resa disponibile anche Super Jump 150 X3, la versione che prevede gli stessi bundle mensili ma con pagamento una tantum valido per i primi 3 mesi, sottoscrivibile solo dai nuovi clienti con costo di attivazione gratuito in promozione.

Dal 1° Ottobre 2022 è disponibile anche la nuova offerta Noitel Next Step 30, che comprende 500 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati al costo di 4,99 euro al mese. Insieme alla versione standard, Noitel ha lanciato contestualmente anche Next Step 30 X3, la variante che prevede gli stessi bundle mensili ma con un pagamento una tantum valido per i primi 3 mesi, sottoscrivibile solo dai nuovi clienti con costo di attivazione gratuito in promozione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.