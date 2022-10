Volantino Euronics davvero molto interessante, ed accattivante, vi attende nel periodo corrente, con la possibilità di godere di un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

I prezzi, finalmente, sono da ritenersi validi in ogni negozio sul territorio, dovete infatti sapere che gli stessi acquisti potranno essere completati dovunque in Italia, in modo da avere la possibilità di risparmiare, a prescindere dalla provenienza (cosa che invece non accadeva abitualmente).

Ricevete sul vostro smartphone i codici sconto Amazon gratis, potrete scoprire anche tantissime offerte, grazie al nostro canale Telegram.

Volantino Euronics: attenzione a questi sconti pazzeschi

Un volantino Euronics pazzesco, intitolato Magnifici Tech, permette ai consumatori di godere di un risparmio quasi inedito. L’iter da seguire per entrare di diritto nella campagna non è impegnativo, basta infatti aggiungere al carrello una serie di prodotti (o anche un singolo), con un valore complessivo superiore ai 599 euro.

Al superamento di tale soglia, il meccanismo prevede la possibilità di aggiungere un altro prodotto ad un prezzo scontatissimo, appartenente a 3 tagli differenti: 199 euro (sono disponibili lavatrici, notebook, Nintendo Switch, televisori o anche robot aspirapolvere), 99 euro (potrete acquistare le Apple Airpods o una scopa elettrica), oppure 49 euro (la selezione tocca una lavapavimenti ed un televisore economico).

Gli acquisti, come è lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, possono essere completati in ogni negozio del gruppo Euronics, senza vincoli. I prodotti sono commercializzati sempre alle stesse condizioni di vendita, che comprendono la garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand per la telefonia mobile. I dettagli sono raccolti sul sito ufficiale.