Sony prevede di lanciare un visore per la realtà virtuale, progettato per funzionare esclusivamente con la PlayStation 5 che prende il nome di PS VR2. La società ha rivelato ufficialmente quando possiamo aspettarci l’arrivo del dispositivo sul mercato.

Sebbene Sony abbia annunciato che stava lavorando su un paio di nuove cuffie per la realtà virtuale già l’anno scorso, ha confermato il nome del prodotto solo il 4 gennaio. Attualmente è previsto il rilascio all’inizio del 2023. Un recente rapporto ha suggerito che ci saranno oltre 2 milioni di unità. Il PS5 VR2 sarà il legittimo successore dell’originale PS VR, arrivato nell’ottobre 2016.

La maggior parte degli altri dispositivi per la Realtà Virtuale funzionano se associati ad un computer gaming, o smartphone. Altre varianti, invece, sono autonome con il proprio processore e alimentatore. Microsoft non ha ancora mostrato interesse a realizzare un prodotto VR rivale per la sua console Xbox. Sony nel frattempo ha già rivelato come saranno i nuovi visori, completi di specifiche aggiornate.

Sony conferma l’arrivo sul mercato di PlayStation VR2 entro il 2023

Le funzionalità di spicco includono feedback tattile attraverso l’auricolare stesso, trigger adattivi (molto simili a quelli presenti sul controller dualsense) e “rendering foveated”, che traccia la posizione dell’occhio dell’utente. Ci sono state anche molte speculazioni sulla data esatta del lancio.

“Ci sono molte cose interessanti da aspettarsi per PlayStation VR2 e non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli sul nostro visore per realtà virtuale di prossima generazione che fa un enorme balzo in avanti nell’innovazione del gameplay”, spiega l’azienda. “Condivideremo presto ulteriori informazioni, inclusa la data di lancio esatta e altri giochi in arrivo sulla piattaforma”.