Il caro bollette sta diventando un problema sempre più tangibile all’interno della comunità europea, i costi stanno infatti aumentando senza freno sia sull’onda speculativa che sul reale aumento del prezzo delle materie prime, il che sta rendendo al situazione davvero insostenibile per le famiglie, ecco dunque perchè i ministri dell’Energia dell’UE hanno approvato un primo pacchetto di misure emergenziali pensate per frenare l’aumento delle bollette elettriche, aiutare le famiglie in difficoltà e coordinare le risposte degli Stati membri alla crisi energetica.

Il pacchetto giunge dopo circa un mese di negoziati e include svariate misure come risparmi energetici obbligatori, un tetto alle entrate di mercato in eccesso e un prelievo forzoso per catturare i profitti aziendali in eccesso, assente invece il tetto massimo di prezzo per l’importazione di Gas in UE.

Il momento è davvero critico, il prezzo di Luce e gas non è mai stato così alto e l’inflazione arrivata a quota record del 10% sta offrendo il suo contributo a peggiorare il tutto, ecco dunque perchè l’UE ha deciso di intervenire sia limitando l’uso di corrente nelle ore di punta sia adoperando gli esagerati guadagni delle compagnie.

Tre punti di intervento