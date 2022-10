Martedì, la società di telecomunicazioni francese Iliad ha trovato un modo per risparmiare sul costo dell’elettricità in questi mesi

La società ha affermato di star “tenendo d’occhio” la volatilità del mercato e di adottare misure per ridurre l’energia uso, compreso il miglioramento dell’efficienza delle apparecchiature e la disattivazione di determinate bande di frequenza di notte.

“Ci troviamo di fronte a un contesto inflazionistico senza precedenti, i costi di fornitura e dei componenti energetici stanno salendo a livelli mai vista prima, ma ho davvero piena fiducia nella nostra capacità di adattamento“, ha affermato il CEO Thomas Reynaud.

Grazie a questo, le entrate francesi sono aumentate del 6,6% a 2,71 miliardi di euro, mentre l’Italia ha registrato una crescita del 15,4% a 442 milioni. Le entrate in Polonia, dove Iliad ha acquistato UPC lo scorso anno e l’operatore mobile Play nel 2020, sono aumentate del 9,7%.

Le cose stanno andando abbastanza bene

In una conferenza stampa, la società ha ribadito l’interesse del gruppo ad acquistare un peer italiano nel caso in cui i concorrenti volessero vendere asset.

Il gruppo ha anche affermato di aver firmato ad aprile un accordo di condivisione della rete per le aree non densamente popolate d’Italia con la rivale Wind Tre.

Ha aggiunto 187.000 nuovi abbonati in Francia nel secondo trimestre e 257.000 clienti mobili in Italia. “Nel complesso, Iliad segue una forte crescita commerciale a spese dei suoi principali concorrenti nei suoi principali mercati“, hanno scritto gli analisti di Credit Suisse in una nota ai clienti.

“Le forti tendenze della banda larga francese suggeriscono che il mercato fisso francese è forse un po’ più competitivo di quanto apprezzato, mentre l’Italia probabilmente rimarrà una sfida per i colleghi“, ha aggiunto Credit Suisse.

Iliad’s Free è uno dei principali operatori mobili francesi insieme a Orange, SFR e Bouygues Telecom. In Italia è in concorrenza con Vodafone Italia e TIM.