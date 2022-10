monopattini-elettrici-entrano-in-vigore-nuove-regole

Da un po’ di anni a questa parte la mobilità urbana sostenibile ha avuto un ruolo sempre più importante nel nostro paese. Sono stati introdotti nuovi mezzi di trasporto come i monopattini elettrici. Riguardo questi ultimi, in particolare, sono state da poco introdotte delle nuove regole.

Monopattini elettrici: sono state introdotte nuove regole da seguire

A partire dal 30 settembre 2022 nel nostro paese sono state introdotte delle nuove regole riguardanti la mobilità urbana con i monopattini elettrici. Tra le novità più importanti, è stato introdotto l’obbligo di utilizzo di frecce e anche del doppio freno. Queste novità, però, non riguarderanno solo i nuovi monopattini elettrici, ma anche quelli già in circolazione. Questi ultimi dovranno però necessariamente adeguarlo entro e non oltre il primo gennaio 2024. Per farlo, gli utilizzatori dovranno usare un kit previsto per ogni modello di monopattino.

“Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esso si applica obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. I monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024, ai sensi dell’art. 1 comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. In tal caso è fatto obbligo agli utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino. I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento della conformità alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini elettrici devono essere rispondenti.”