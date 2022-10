Conad ha in serbo per gli utenti italiani una sorpresa davvero molto speciale, la perfetta occasione per accedere alle ottime offerte dai prezzi più bassi del momento, i quali comunque riservano l’opportunità di godere di performance di alto livello, senza doversi minimamente preoccupare della spesa finale da sostenere.

Il risparmio è, come al solito del resto, di casa da Conad, in questi giorni di inizio mese l’azienda ha voluto ribadire la propria posizione nel mondo della rivendita, proponendo al pubblico italiano la perfetta occasione per risparmiare sui vari acquisti. All’interno del volantino si trovano offerte sempre più interessanti, e prezzi bassi, ma gli ordini dovranno necessariamente essere completati in ogni negozio in Italia.

Conad: nuove offerte con prezzi decisamente concorrenziali

I prodotti in offerte da Conad sono davvero tantissimi, riescono a toccare un elevato quantitativo di categorie merceologiche, ma riuscendo ugualmente a proporsi a prezzi decisamente più bassi.

Il top è rappresentato da un TV LED da 43 pollici, in vendita comunque ad un prezzo abbordabile, poiché basteranno 399 euro, per la variante che prevede la possibilità di installare anche le applicazioni.

Le alternative sono tutte legate a modelli più economici e prevalentemente dediti alla cucina. Il più costoso della selezione è la planetaria/impastatrice prodotta da Ariete, in vendita a 139 euro, passando poi per un buon forno per pizza, il modello sicuramente più discusso degli ultimi anni, di G3 Ferrari, in vendita a 89 euro, come anche il frullatore ad immersione, il cui prezzo è di soli 39 euro.