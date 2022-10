Robot bipede: IA premiata dal Guinness World Record per i 100 metri di corsa

Appartiene ad un robot bipede il nuovo Guinness World Record dei 100 metri nella categoria di appartenenza. Certo, nulla a che fare con i traguardi dei più grandi della corsa: eppure Cassie (così si chiama) ha corso una distanza in 24,73 secondi ad una velocità media di 4 m/s. Ma ecco tutte le caratteristiche che lo compongono.

Robot bipede: il traguardo dell’intelligenza artificiale

Chiaramente, non si tratta di un risultato da capogiro, bensì di dati al di fuori dalla norma per quanto riguarda tale categoria. Basti pensare al record di Usain Bolt di 9,58 secondi o a quello da 10,49 secondi di Florence Griffith-Joyner. Ciononostante Cassie sarà la promessa del futuro, così come dice il professore di robotica all’OSU Jonathan Hurst.

Il robot bipede dotato di una tecnologia sviluppata è nato dalle menti degli ingegneri dell’Oregon State University, e dalle mani dell’Agility Robotics. Inoltre ha anche un gemello di nome Digit, che a differenza sua è si, capace di camminare e salire le scale, ma grazie alle braccia può persino raccogliere e trasportare piccoli pacchi.

Nello studio, i creatori di Cassie hanno sottolineato che la parte più complessa dello sviluppo è stata lo start e lo stop. “Partire e fermarsi in posizione eretta sono più difficili della parte di corsa, in modo simile a come decollare e atterrare sono più difficili che pilotare un aereo” ha dichiarato il professore Alan Fern. Lo stesso che ha voluto evidenziare come Cassie si muovesse grazie ai comandi di un essere umano.

