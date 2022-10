Android regala sul Play Store 10 app a pagamento gratis: la lista che batte iOS

Come detto già in passato il dualismo tra Android a iOS si trova in un periodo davvero nevralgico. Entrambe le fazioni stanno mettendo in mostra tutte le migliorie apportate ai sistemi operativi, i quali sembrano sempre più impeccabili sotto ogni punto di vista.

Versione dopo versione gli utenti hanno avuto modo di saggiare le caratteristiche delle nuove piattaforme, le quali mettono a disposizione tante nuove funzionalità. Oltre a questo però anche gli Store lottano l’uno contro l’altro, con il Play Store che in questo caso sembrerebbe spuntarla di gran lunga. Gli utenti Android infatti potranno beneficiare di una grande promo che comprende titoli a pagamento totalmente gratis.

Android regala solo per oggi sul Play Store dei titoli a pagamento in maniera gratuita: ci sono applicazioni e giochi di grande livello

Come accade ormai settimanalmente, anche oggi sembra essere la giornata giusta per fare affari all’interno del Play Store del mondo Android. Qui ci saranno dei titoli a pagamento da scaricare gratis ma solo per qualche giorno, per cui bisogna affrettarsi. In basso potete trovare una lista ben fornita con tutti i link che vi porteranno al download diretto dal vostro smartphone o dispositivo.

Come già detto, tali offerte saranno disponibili solo per qualche giorno a partire da adesso.