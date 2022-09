Il Google Play Store è famoso per rendere difficile l’individuazione di applicazioni adatte a dispositivi che non sono telefoni; di conseguenza, agli utenti è stato spesso richiesto di speculare e sperare per il meglio. Tuttavia, tutto ciò che serve ora sono alcuni tocchi per completare il processo. Secondo Google, la società ha lanciato le home page del Play Store sulla sua app Android.

Queste home page includono suggerimenti per applicazioni Android Automotive, Android TV e Wear OS. Se vai su ‘altri dispositivi’, sarai in grado di individuare un’app di fitness per il tuo Galaxy Watch 5, nonché un servizio di streaming video per il tuo Chromecast. I nuovi criteri di ricerca ora limitano i risultati a quelli compatibili con hardware diverso da un telefono. Se ti imbatti in qualcosa che suscita il tuo interesse, hai la possibilità di installarlo in remoto dal tuo telefono.

Google aggiorna regolarmente il suo store

Google ha anche affermato di aver precedentemente aggiornato il sito Web del Play Store per migliorare funzionalità come le installazioni remote e la navigazione. Questa modifica arriva dopo che sono stati fatti tentativi per soddisfare gli utenti di tablet e può essere utile se non puoi (o semplicemente non vuoi) cercare i programmi sul dispositivo su cui li utilizzerai.

Ciò è particolarmente utile per gli utenti di Wear OS che potrebbero dover navigare tra i programmi utilizzando uno schermo piuttosto piccolo. Potresti scoprire più applicazioni compatibili con i tuoi dispositivi, il che aumenterebbe (come molto probabilmente spera Google) la tua probabilità di rimanere all’interno dell’ecosistema Android.

Oltre a questo, il tempismo è difficile da trascurare. All’evento che si terrà il 6 ottobre a New York City, Google farà il debutto ufficiale del Pixel Watch e l’azienda ha appena aggiornato il Chromecast a 1080p. I clienti interessati all’acquisto di questi articoli e che si chiedono se la loro app preferita sia accessibile potrebbero trarre vantaggio dal rilevamento avanzato delle app. Anche se ti piace l’hardware di terze parti, non dovresti preoccuparti di questo sviluppo poiché potrebbe aiutare Android in generale.