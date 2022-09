‘Trasparenza adattiva’, una delle nuove funzionalità svelate con gli AirPods Pro di seconda generazione, porta la modalità Trasparenza a un livello superiore sopprimendo rumori particolari e consentendo comunque agli utenti di ascoltare ciò che è vitale intorno a loro. Tuttavia, con il rilascio di iOS 16.1 beta 3, i possessori di AirPods Pro di prima generazione ora hanno accesso a questa impostazione nell’app Impostazioni iOS.

La modalità Trasparenza, per chi è nuovo, è una funzione inclusa in AirPods Pro e AirPods Max che utilizza i microfoni integrati per consentire agli utenti di ascoltare l’ambiente circostante senza dover rimuovere le cuffie.

AirPods Pro di prima generazione utilizzeranno la nuova funzione

Secondo Apple, Adaptive Transparency in AirPods Pro 2 utilizza il nuovo chip H2 (non presente nei vecchi AirPods) per ‘ridurre al minimo l’intensità dei suoni aspri come sirene o utensili elettrici’. Tuttavia, coloro che hanno aggiornato i propri smartphone a iOS 16.1 beta 3 (fornito agli sviluppatori la scorsa settimana) possono ora attivare Adaptive Transparency per i precedenti AirPods Pro.

Secondo alcuni utenti di Reddit, la versione beta di iOS più recente include anche un nuovo firmware beta di AirPods (versione 5A304a) che consente la trasparenza adattiva per gli AirPods Pro di prima generazione. Tuttavia, non è chiaro se la funzionalità funzioni davvero o se sia un problema in questo momento.

In passato, Apple ha attivato accidentalmente funzionalità in iOS che non dovrebbero essere disponibili per tutti, quindi gli utenti dell’AirPods Pro originale potrebbero vedere Adaptive Transparency nell’app Impostazioni. Dovremo aspettare fino a quando più persone proveranno a confrontare la nuova opzione per determinare se funziona davvero.