IgNobel 2022: ecco chi ha vinto la competizione scientifica più folle di sempre

IgNobel 2022: già il nome è tutto un programma. Come si può dedurre dalla parola composta da “Ignobile” e “Nobel”, trattasi della più folle competizione tra scienziati di tutto il mondo, in cui “prima si ride e poi si pensa“, e nel frattempo ogni anno viene assegnato un premio a dieci autori di ricerche. Chi sarà il vincitore del 2022?

IgNobel 2022: chi ha vinto la gara più folle di sempre?

Preparatevi perché ne vedremo delle belle. Al primo posto troviamo il premio per la biologia. Proprietari di questo sono due folli dottori (Solimary García-Hernández e Glauco Machado), i quali hanno fatto una scoperta incredibile: gli scorpioni, quando perdono la coda per sfuggire ai predatori, rimangono anche senza ano divenendo quindi stitici. Per l’esattezza perdono quasi il 25 per cento della loro massa corporea, compresa la porzione del tubo digerente.

Il premio per la Storia dell’Arte invece va al dottor Peter de Smet e il dottor Nicholas Hellmuth per aver analizzato quelle che sembrano delle rappresentazioni Maya di persone che prendevano clisteri di alcol e droghe psichedeliche durante i rituali.

All’Italia invece appartiene il premio per l’Economia. Il team avrebbe spiegato attraverso la matematica, perché le persone famose spesso non sono le più talentuose.

Ma non finisce di certo qui! Ad esempio c’è uno studio condotto nel 1999 dal professor Gen Matsuzaki il quale ha scoperto il modo più efficiente per girare una manopola. Concludiamo con il premo per la Medicina. Questo ha dell’incredibile. Sembrerebbe infatti che il consumo di gelato possa ridurre notevolmente l’effetto collaterale provocato dalla chemioterapia.