Secondo ZOTAC, si dovrebbe rimuovere l’adattatore del cavo di alimentazione con attenzione e solo quando veramente necessario.

Se sei una di quelle persone che sostituiscono o rimuovono frequentemente le schede grafiche, assicurati di contare quante volte è stato utilizzato l’adattatore del cavo di alimentazione. ZOTAC ha rilasciato una nota interessante sul proprio sito web, affermando che il cavo di alimentazione 4x da 8 pin a 12VHPWR (il cosiddetto PCIe Gen5 o 16 pin) ha una durata di servizio limitata fino a 30 connessioni/disconnessioni.

Come forse saprai, NVIDIA e i partner della scheda uniranno detto adattatore per garantire la compatibilità con tutti gli alimentatori, compresi quelli senza connettore di alimentazione PCIe Gen5 da 450 W o 600 W.

A quanto pare, il problema è stato segnalato da NVIDIA che stava testando vari prototipi di cavi di alimentazione e alimentatori. Hanno osservato che alcuni cavi erano inclini a mostrare punti caldi o addirittura fondersi a causa di forti piegamenti o a causa di cicli di connessione eccessivi (circa 40).

Un problema di “varianza termica”

Il problema della varianza termica è stato segnalato il 25 agosto. È molto probabile che ZOTAC stia cercando di prevenire l’insorgere di questa situazione, tuttavia per motivi legali questa piccola nota garantisce che il potenziale problema non sia una preoccupazione di ZOTAC.

Quello che puoi fare come potenziale possessore di una ZOTAC RTX 4090 è rispettare le raccomandazioni dell’azienda, prevenire gravi piegamenti dei cavi di alimentazione e monitorare lo stato dei connettori dei cavi.

E’ stato riferito che 30 cicli di accoppiamento non sono una cosa straordinaria per un connettore di alimentazione. La stessa durata è prevista da qualsiasi connettore Molex rilasciato negli ultimi 20 anni. Ciò non cambia il fatto che è ancora la prima volta che ZOTAC fa una simile dichiarazione per il proprio connettore di alimentazione.