In parte insetto, in parte macchina: gli scarafaggi robot sono diventati realtà! I ricercatori affermano che gli insetti cyborg telecomandati potrebbero essere utilizzati per ispezionare aree pericolose o monitorare l’ambiente.

Un team di ricercatori dell’istituto RIKEN in Giappone ha progettato veri e propri robot. Non è chiaro cosa abbia ispirato la ricerca e affinché gli insetti cyborg possano essere utili, i gestori devono essere in grado di controllarli a distanza per lunghi periodi di tempo, il che, secondo i ricercatori, è stato più facile a dirsi che a farsi. Alla fine, hanno trovato un modo collegando una cella solare a una batteria ricaricabile che alimenta un modulo di controllo wireless.

“Mantenere la batteria adeguatamente carica è fondamentale: nessuno vuole una squadra di scarafaggi cyborg scarichi in giro”, ha detto RIKEN in un’intervista.

I ricercatori hanno utilizzato gli scarafaggi del Madagascar per il loro studio, pubblicato da npj Flexible Electronics, una rivista scientifica. Lunghi circa 6 cm, hanno una superficie corporea più ampia per collegare tutte le attrezzature necessarie per controllare le gambe a distanza.

Il progetto è stato un successo

Lo studio ha mostrato che, nonostante tutta la meccanica che dovevano trasportare, gli scarafaggi cyborg potevano ancora muoversi liberamente grazie all’elettronica ultrasottile e ai materiali flessibili utilizzati nella progettazione. La parte rigida poteva essere stabilmente montata sul torace di uno scarafaggio per più di un mese.

“Considerando la deformazione del torace e dell’addome durante la locomozione, un sistema elettronico ibrido di elementi rigidi e flessibili nel torace e dispositivi ultramorbidi nell’addome sembra essere un progetto efficace per crare scarafaggi cyborg“, ha affermato il ricercatore capo Kenjiro Fukuda.

Poiché la deformazione addominale non è esclusiva degli scarafaggi, lo stesso design potrebbe essere adattato ad altri insetti, compresi quelli volanti, come le cicale.

Per questo esperimento sono stati utilizzati insetti vivi in ​​contrasto con un campo di ricerca che gli scienziati della Rice University in Texas hanno recentemente soprannominato “necrobotici” dopo aver riproposto il corpo di un ragno morto come pinza meccanica.