La scorsa settimana, Nvidia ha presentato le schede grafiche RTX 4090 e RTX 4080 basate sull’architettura GPU Ada Lovelace.

Per questi nuovi modelli, la società ha promesso di offrire prestazioni quattro volte superiori rispetto alle GPU Ampere della serie RTX 30 di precedente generazione. Ma oltre al miglioramento delle prestazioni di gioco, un’altra sorpresa portata dalla scheda grafica RTX 40 è il supporto per la codifica multimediale AV1 (in precedenza le GPU NVIDIA potevano solo decodificare questi contenuti).

In precedenza, le schede grafiche Intel Arc Alchemist erano state le prime a fornire supporto per la codifica AV1, ma i ripetuti ritardi nelle vendite significavano che avrebbe perso questo vantaggio.

Non solo prestazioni e potenza

Ora, il team di sviluppo di Chromium ha approvato un’altra richiesta di unione per abilitare la codifica AV1 sulle GPU NVIDIA.

Ciò significa che un’ampia gamma di utenti sarà in grado di provare questa nuova funzionalità sulle prossime versioni dei browser del kernel Chromium come Google Chrome e Microsoft Edge.

È stato riferito che l’ottava generazione NVENC della scheda grafica RTX 40 fornisce il doppio supporto per l’encoder AV1 e la promessa ufficiale è di poter registrare giochi con una qualità 8K a 60 fps e quasi il doppio della velocità di esportazione.

Grazie a ciò, anche la qualità dello streaming sarà migliorata, perché l’efficienza del codec AV1 è più efficiente di quello utilizzato oggi, ovvero l’H.264 (AVC) e il VP9.

“AV1 può ridurre le dimensioni dei file caricati e allo stesso tempo garantire un livello di qualità dell’immagine e del suono superiore”, afferma il produttore. Allo stesso modo, dopo l’uscita del trailer “Racer RTX” creato su NVIDIA Omniverse, una piattaforma che consente a più artisti di lavorare su un progetto 3D contemporaneamente, è stata rivelata la potenza dell’intelligenza artificiale con DLSS.

Oltre a fornire grandi vantaggi durante l’esecuzione di videogiochi, è anche uno strumento ideale per accelerare il flusso di lavoro in programmi come Autodesk Arnold e Autodesk Maya, Blender Cycles e Redshift.