In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico Vodafone ha avviato una nuova campagna SMS. Nello specifico, l’operatore sta cercando di convincere alcuni suoi ex clienti a tornare attivando una nuova offerta di rete mobile piuttosto conveniente e con 100 GB di traffico dati.

Torna in Vodafone con la nuova offerta di rete mobile con 100 GB a 6,99 euro

Il noto operatore telefonico italiano sta dunque proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione di una nuova offerta mobile piuttosto interessante. Nello specifico si tratta dell’offerta mobile denominata Vodafone Silver.

Tutti gli ex clienti selezionati potranno però attivare l’offerta in questione ad un prezzo più basso. L’offerta ha infatti i questo caso un costo di 6,99 euro, con costo di attivazione pari a 1 centesimo e costo per la scheda sim azzerato. L’offerta Vodafone Silver include ogni mese 100 GB di traffico dati, SMS illimitati verso tutti, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 minuti verso Vodafone Albania e 300 minuti verso alcune destinazioni estere. Sono anche inclusi gratuitamente diversi servizi, compresi Segreteria, Chiamami e Recall, Continuita’ di servizio, SMS di ritorno e Verifica del credito. Ecco qui di seguito l’SMS inviato da Vodafone ai suoi ex clienti selezionati:

“Per te che sei stato nostro cliente in passato: 100 Giga, minuti e sms illimitati a 6.99 EURO al mese. Servizi extra INCLUSI GRATIS: Segreteria, Chiamami e Recall, Continuita’ di servizio, SMS di ritorno, Verifica del credito. Costo SIM GRATIS, attivazione 0.01 euro. Attiva nei nostri negozi o online su voda.it/wdb14, entro il 03/10. Dettagli e costi offerta su voda.it/wdb14”.